📍консультация, диагностика с использованием арт-терапии

50 минут

3.000 рублей



Описание: при работе с детьми мы рассматриваем семью как систему, ведь поведение ребёнка всегда имеет под собой определённые причины и преследует какие-то цели. Поэтому важно собрать обширную картину семейного взаимодействия, проследить причинно-следственные связи и помочь ребёнку и родителям справиться с возникшими трудностями.



📍консультация, диагностика с использованием арт-терапии

+ письменное заключение с рекомендациями

(выдаётся в течение 1-3 рабочих дней)

3.500 рублей.

Описание: данный формат работы включает в себя всё вышеописанное, но дополнительно родители получают подробное письменное заключение на основании всех проведённых диагностических действий и дальнейшем рекомендации для самостоятельной работы.



📍индивидуальная арт-терапия для взрослых и/или детей

50 минут

3.000 рублей.



Описание: арт-терапевтическая работа может быть направлена на гармонизацию эмоционального состояния, на выявление скрытых проблем. Также применяют техники, направленные на коррекцию нежелательного поведения и личностных проблем. Индивидуальный подход, нацеленный работу с конкретными запросами.



📍арт-терапия для детей и родителей в мини-группах «Мама – арт-терапевт»

50 минут

900 рублей.

Кроме того, родители приобретают ценные навыки для проведения арт-терапии самостоятельно, получают психообразование и обучаются арт-терапевтическим методикам для занятий со своими детьми в домашних условиях.

Описание: цели такой арт-терапевтической работы заключаются в налаживании контакта, укреплении доверия, снижении эмоционального напряжения и улучшении взаимодействия в детско-родительских отношениях.